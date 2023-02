Seduta congiunta di Comune e Provincia

Si è svolta in mattinata, in Municipio, un incontro che ha unito amministratori comunali e provinciali. Il Sindaco Michele Guerra ed il Presidente della Provincia Andrea Massari hanno presieduto, in Sala Giunta, una proficua riunione per discutere e confrontarsi in merito ai temi che prevedono programmazione ed interventi comuni e che ha visto, oltre agli Assessori del Comune di Parma, anche la presenza dei Consiglieri Delegati della Provincia.