L'adolescenza nella "scuola emozionante": istruzioni per l'uso in un seminario a Parma

Venerdì 24 e sabato 25 novembre prossimo si terrà a Parma il Seminario, “Una scuola emozionante” con il patrocinio del comune di Parma, incentrato sulle tematiche dell’adolescenza promosso da ASILS (Alta Scuola Italiana per la Lotta allo Stigma) con la collaborazione di LIDAP odv (Lega Italiana contro i disturbi d'ansia, d'agorafobia e da attacchi di panico): associazioni che hanno entrambe la sede nazionale a Parma e che operano nella nostra città da diversi anni.

Nella mattinata di venerdì 24 i lavori inizieranno presso il Liceo Classico Linguistico Gian Domenico Romagnosi di Parma: gli studenti che parteciperanno, divisi in gruppi con la presenza di un facilitatore, individueranno essi stessi le parole dell’adolescenza: saranno cioè loro a spiegare agli ‘esperti’ delle due associazioni cosa è per loro l’adolescenza.

Nel pomeriggio della stessa giornata di venerdì 24, dalle 16:00 alle 19:15, alla presenza dell’assessora Beatrice Aimi (Assessorato alla Comunità Giovanile), LIDAP coinvolgerà il pubblico presente, genitori, familiari, insegnanti, operatori a contatto con gli adolescenti e magari anche gli adolescenti stessi e tutti quelli che vorranno intervenire, in un incontro presso il Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi, per uno scambio di informazioni, domande, idee, contributi sul recente progetto “Adolescenza: istruzioni per l’uso”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariparma e la consulenza di Edicta srl, incentrato su 9 video prodotti da altrettanti consulenti sulle principali tematiche di difficoltà che possono interessare l’età adolescenziale.

ll seminario si concluderà poi nella giornata di sabato 25 novembre, dalle 9:00 alle 13:00, presso la sede Ape Museo di via Farini 32/a, con la Sessione Scientifica di ASILS, dedicata al pubblico e agli operatori sanitari e scolastici, compresi gli alunni interessati, con gli interventi di bravi esperti del mondo adolescenziale che approfondiranno le tematiche scelte e la restituzione dei lavori dei gruppi degli studenti del Liceo Romagnosi.