Università: seminario per il sostegno didattico

Si terrà martedì 19 marzo, dalle 17 alle 18.30, il seminario on line "A scuola si bussa coi piedi. Per una valutazione orientativa e inclusiva", organizzato dai corsi di formazione dell’Università di Parma per le attività di sostegno didattico alle alunne e agli alunni con disabilità (VIII ciclo).

Interverranno Cristiano Corsini (Università Roma Tre) e Guido Benvenuto (Sapienza Università di Roma). A introdurre sarà Andrea Pintus (Università di Parma)

L’incontro può essere seguito via Teams collegandosi al link https://urly.it/3-rj2

Si tratta di una iniziativa di formazione per insegnanti riconosciuta dal Ministero nel portale SOFIA. Codici per procedere all’iscrizione e quindi ottenere l’attestazione su Sofia: ID iniziativa 92129 ID edizione 136495.