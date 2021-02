Senso unico alternato con movieri sulla Sp 10

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri lungo la SP.10 di Cremona, nei pressi della rotatoria PV2 dalle ore 9 alle ore 18 di mercoledì 10 febbraio 2021 e comunque fino alla rimozione del cantiere, all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno_Brennero, raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1 Lotto.



La misura si è resa necessaria a seguito della richiesta dell’ Impresa Pizzarotti & C. Spa, che deve effettuare lavori per l’installazione di monopali per la segnaletica verticale e per l’installazione del terminale della barriera guard-rail, lavori che richiedono l’occupazione di parte di carreggiata stradale.