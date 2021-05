Senso unico alternato con semaforo sulla Sp 72 in via Burla

La Provincia di Parma - Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico in funzione 24h su 24h, sulla Strada provinciale 72 “Parma-Mezzani”, in via Burla, lungo il ponte che scavalca l’autostrada A1 e la linea ferrovia AV Milano - Bologna, a partire dalle ore 8 di lunedì 10 maggio 2021 per un durata presunta di due settimane, e comunque fino al termine dei lavori.



La misura si è resa necessaria poiché, a seguito dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Servizio provinciale Viabilità, sono emerse alcune criticità dovute al deterioramento e al distacco dei giunti di dilatazione del manufatto stradale. La Provincia ha quindi incaricato la Ditta FPC Italia spa di Milano dell’esecuzione di lavori consistenti nella sistemazione dei giunti sul manufatto, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

Per permettere alla ditta l’esecuzione dei lavori in sicurezza su parte della carreggiata è necessaria appunto l’istituzione del senso unico alternato con regolazione semaforica.





Le verifiche sono state effettuate nell’ambito del Piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali avviato dall’Ente.