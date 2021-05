Senso unico alternato lungo la Sp10 a Ronco Campo Canneto

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che lungo la Strada provinciale 10 di Cremona in località Ronco Campo Canneto per la giornata di mercoledì 26 maggio 2021 viene istituito:

- il senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 8,30 alle ore 19,30 per cantiere mobile per interventi in corrispondenza delle barriere di sicurezza metalliche nel tratto dalla rotatoria di intersezione fra Sp10 e la nuova variante Sp 10 di Viarolo alla stazione di servizio in località Ronco Campo Canneto;

- il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sullo stesso tratto, nello stesso intervallo di tempo, per la durata di tre ore in corrispondenza dell’accesso alla stazione di servizio, , e comunque fino alla rimozione del cantiere, per l’installazione del terminale di fine barriera; tale intervento interesserà la corsia in direzione Trecasali.



La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di tali lavorazioni, per cui occorre occupare parte di carreggiata stradale, nell’ambito dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1 Lotto.