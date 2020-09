Senso unico alternato sulla provinciale di Fondovalle Taro 

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da venerdì 11 settembre 2020 sarà istituito il transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico sulla strada provinciale 308R di Fondaovalle Taro, in prossimità del km 17.



La misura si è resa necessaria perché per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di messa in sicurezza: si deve intervenire alla ricostruzione del muro in controripa, sul quale occorre un intervento immediato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.