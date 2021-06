Senso unico alternato sulla Sp 68 di Valcieca in due tratti

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da martedì 8 giugno a martedì 15 giugno 2021, comunque fino alla fine dei lavori, viene istituito il transito a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, sulla Strada provinciale 68 di Valcieca, per mt. 150 in località Bivio Perdera.



La misura si è resa necessaria per la messa in sicurezza del corpo stradale interessato da movimento franoso; infatti per l’esecuzione delle lavorazioni di consolidamento della strada mediante la realizzazione di drenaggi e attraversamenti stradali, è necessario occupare parte della carreggiata.



Inoltre, sempre sulla Strada provinciale 68 di Valcieca, viene istituito il transito a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico fra le località di Vairo e Nirone per mt. 100 da mercoledì 9 giugno a venerdì 18 giugno 2021, e comunque fino alla fine dei lavori, per consentire l’installazione di barriera paramassi per la messa in sicurezza della scarpata di monte.