Senso unico alternato sulla Sp 8 di Sissa

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada provinciale n.8 di Sissa, dalla rotatoria Strada Torta, corsia di sinistra, nel Comune di Sissa Trecasali, da lunedì 3 agosto fino a giovedì 13 agosto 2020, e comunque fino alla rimozione del cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La misura si è resa necessaria per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento della SP.8 da parte dell’impresa Pizzarotti & C. Spa, all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno_Brennero - raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1° Lotto. Per eseguire tali lavori, infatti, occorre occupare parte di carreggiata stradale.