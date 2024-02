La sequenza sismica degli ultimi due giorni: 121 terremoti dal 7 al 9 febbraio

Dal 7 febbraio 2024 la Rete Sismica Nazionale - si legge in una nota - sta registrando una serie di eventi sismici localizzati in provincia di Parma in particolare nei comuni di Langhirano, Calestano, Fornovo di Taro. Alle ore 13:06 è stato registrato un evento di magnitudo 4.1, con epicentro nei pressi Calestano.

La sequenza sismica

Al momento (aggiornamento 9 febbraio ore 14:00) sono stati registrati 121 terremoti con una magnitudo massima pari a 4.2. Le profondità ipocentrali sono mediamente intorno a 18-20 km, con eventi che raggiungono profondità anche maggiori. Finora i terremoti di magnitudo maggiore si sono verificati nel pomeriggio del 7 febbraio (Mw 3.4) , nella scorsa notte (ML 3.4) e alle ore 13:06 di oggi 9 febbraio (Mw4.2). In tabella gli eventi di magnitudo maggiore o uguale di 3.0 registrati finora.