"SerDp, al lavoro per la ricerca di una soluzione"

La Direzione aziendale e i Servizi aziendali competenti da tempo sono al lavoro per la ricerca di una soluzione alle attuali condizioni della sede del Servizio per le dipendenze patologiche (SerDp) di Parma, anche in collaborazione con altri enti pubblici.

Le possibili soluzioni, al momento non ancora definite, potranno prevedere o la ristrutturazione della struttura o l'individuazione di una nuova sede nel contesto di un intervento complessivo pubblico presso aree individuate quali disponibili.

Si desidera comunque rassicurare gli assistiti, i loro famigliari e professionisti sanitari che le attuali condizioni della sede del SerDp non presentano criticità strutturali che mettano a rischio la sicurezza delle persone, sia all'interno che all'esterno, come risulta dalle verifiche effettuate sia dal Servizio Attività tecniche interaziendale nel 2023 e sia recentemente dai Servizi tecnici competenti del Comune di Parma. Inoltre, sono in corso di riparazione i danneggiamenti all'ingresso della struttura, causati da inaccettabili episodi di aggressività contro gli operatori del Servizio, per i quali è stata anche interessata l'autorità competente a tutela del diritto alla sicurezza sul lavoro per i professionisti e del diritto alle cure per gli assistiti.