Serve una mano? I commercianti con Parma WelFARE al fianco di 'Non più soli'

Una città di buoni vicini di casa comincia dal piano terra, dove affacciano le vetrine dei negozi. I commercianti scendono in campo al fianco dei volontari come parte importante del progetto “Non più soli” che, come dice il nome, mira a non lasciare solo nessuno, soprattutto le persone fragili, anziane o malate, che non sempre hanno il coraggio di chiedere aiuto. Ed è a loro che i commercianti dedicano uno sguardo in più. Conoscono la strada, le persone che la abitano, amano il loro lavoro, hanno rapporti di fiducia che vanno ben al di là dello scontrino; i commercianti sono già un punto di riferimento per la loro clientela, occhi che colgono le difficoltà, orecchie attente alla voce delle persone. Per questo possono diventare un anello imprescindibile nella catena di solidarietà che collega chi ha bisogno di una mano a chi è pronto a porgerla. E a essere pronti sono anche i 10 Punti di Comunità e le 23 associazioni del territorio che, sotto il grande cappello di Parma welFARE, animano il progetto Non più soli.

I volontari sono da tempo attivi nei quartieri per portare aiuto nelle case delle persone in difficoltà, con la gratuità e l’entusiasmo che caratterizza l’agire volontario. Si può contare su di loro per una spesa, una piccola commissione, una telefonata o una tazza di tè che spezza il silenzio di un pomeriggio. Ora i volontari troveranno nei negozianti degli alleati nuovi. L’invito è molto netto: non esitare a chiedere all’edicolante di fiducia, al panettiere o al tuo barista, loro possono indicarti la strada indirizzandoti verso chi può offrire una risposta concreta. Si parte dall’Oltretorrente e da San Leonardo, dove sulle vetrine ci sono già i primi adesivi con la scritta “commerciante amico del quartiere”, ma l’intento è di arrivare a coinvolgere tutta la città. L’idea di questa iniziativa nasce da CSV Emilia e da ASCOM ed è sostenuta dal Comitato Territoriale di IREN. Non più soli è un progetto corale promosso da CSV Emilia con Consorzio di Solidarietà Sociale, Comune di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria, AUSL, CISL e UIL, insieme nella rete di Parma welFARE.

I volontari coinvolti appartengono ai dieci Punti di Comunità di città e provincia e alle associazioni: AIMA Parma Onlus, Aisla sez. di Parma, Al-Amal, ANCESCAO Parma, ANFFAS Parma, ANSPI San Pancrazio, Assistenza Pubblica Parma, AUSER Fidenza, AUSER Parma, AVO, CentoperUno Odv - Emporio Solidale, Centro Sociale Autogestito Sorbolo, Compagnia In…stabile, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Solidale, Croce Rossa Italiana (Comitato di Parma, Comitato di Fidenza, Comitato di Fontanellato), Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza, INTERCRAL, Intesa San Martino-progetto Consultami, Prociv Fidenza, Pubblica Assistenza Seirs Croce Gialla, Verso il Sereno. Un grande impegno che, passo dopo passo, ci sta mostrando una comunità responsabile, attenta agli altri dove ciascuno può fare la sua parte.