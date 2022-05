Servizi estivi: aperto il bando per la richiesta di buoni comunali e contributi regionali

Il Comune di Parma, grazie anche ai fondi regionali Fse (Fondo sociale europeo), dà la possibilità alle famiglie di partecipare al bando per la richiesta delle agevolazioni per l’iscrizione ai Centri estivi accreditati dal Comune, per l’estate 2022. Le domande vanno presentate on line.

Per richiedere i buoni è possibile fare riferimento al sito www.comune.parma.it (sezione – Siti tematici – Scuola – Servizi estivi) dove è pubblicato il “Bando per la richiesta di buoni Comunali e di contributi Regionali FSE”. La Domanda per richiedere le agevolazioni economiche può essere presentata dalle ore 14 di lunedì 2 maggio, fino alle 13.59 di lunedì 23 maggio, compilando il modulo on line sul sito del Comune di Parma all’indirizzo: https://www.servizi.comune.parma.it. Per procedere con la richiesta di agevolazioni è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale). Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra due diverse possibilità: la domanda per l’assegnazione Buoni di servizio Comunali per la frequenza di Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Oppure la domanda per l’assegnazione di Contributi Regionali per la frequenza di Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino a 17 anni con certificazione Legge 104/1992). I genitori assegnatari dei buoni comunali e dei contributi regionali, potranno consultare le graduatorie sul sito del Comune di Parma e saranno informati dell’assegnazione anche tramite sms. Le agevolazioni dovranno essere spese entro il 20 giugno 2022.

Le famiglie interessate potranno iscrivere i propri figli liberamente ad uno o più centri accreditati, rivolgendosi alle segreterie dei Centri estivi a partire dal 30 maggio 2022. Per ogni eventuale richiesta di informazioni ci si potrà rivolgere al Contact Center del Comune di Parma (tel. 052140521) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00. L’elenco dei 29 centri estivi accreditati per l’estate 2022 è consultabile all’indirizzo www.comune.parma.it (sezione – Siti tematici – Scuola – Servizi estivi).