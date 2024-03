Servizi per l’Infanzia: fino al 25 marzo per comunicare variazioni delle strutture

Il Comune di Parma – Settore Servizi Educativi ha inviato un’email a tutte le famiglie che hanno presentato la domanda per l’iscrizione ai Nidi d’Infanzia, Scuola Infanzia Servizi Integrativi e Sperimentali per l’anno scolastico 2024/2025 per comunicare il punteggio, l’orario e le strutture scelte. C’è tempo fino a lunedì 25 marzo per modificare le strutture scelte o l’ordine di preferenza e per segnalare eventuali errori da parte degli uffici. In caso di riscontro di eventuali errori materiali da parte degli uffici comunali, si può presentare istanza di revisione del punteggio via email, scrivendo all’indirizzo servizioscuoleinf@comune. parma.it (Scuola Infanzia) oppure servizionidi@comune.parma.it (Nido d’Infanzia) e allegando idonea documentazione comprovante la ragione della richiesta. Si precisa che non è possibile richiedere integrazioni rispetto alla domanda presentata nei termini del Bando.

È possibile presentare richiesta di modifica delle strutture scelte unitamente alla presentazione della domanda in oggetto e/o l'ordine di preferenza delle stesse tramite la procedura online disponibile sul sito:https://www.servizi.comune. parma.it , sezione Servizi Educativi. L’accesso al servizio online avviene con le stesse credenziali SPID utilizzate per l’iscrizione. La modifica delle preferenze può essere richiesta solo dall’utente che ha effettuato l’invio online della domanda.