Servizi sociali, l'allarme della Lega: "Rischio di un ulteriore aumento dei costi con il nuovo accreditamento"

“La Giunta regionale sia molto prudente nel predisporre la nuova disciplina per l’accreditamento dei servizi sociali. C’è il serio rischio di una normativa non adeguata alle istanze e difficoltà di chi gestisce servizi e strutture che potrebbe fare aumentare ulteriormente i costi e quindi produrre un ulteriore aumento delle rette per gli utenti fragili”. È il monito del vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri riguardo l’elaborazione della nuova disciplina regionale per accreditare servizi sociosanitari, residenziali, diurni e domiciliari per le persone con disabilità e anziane non autosufficienti che l’amministrazione regionale guidata da Stefano Bonaccini dovrebbe definire entro poche settimane per consentire di far partire il nuovo sistema nel 2025.

“Tutto il sistema dei servizi sociali è già in pesante difficoltà per l’aumento delle rette tutto a carico di utenti e Comuni – ha proseguito Rainieri – La Giunta regionale che ha perseverato nell’errore non volendo sospendere quel provvedimento iniquo ma ha solo promesso di calmierarlo dopo l’estate, se gestirà la questione del rinnovo dell’accreditamento con la stessa approssimazione rischia di portare quel sistema in una profonda crisi. Proprio l’aumento è stato deciso per andare incontro alle istanze dei gestori dei servizi di lungodegenza per anziani e disabili dovute agli aumenti dei costi. Ma se ai gestori non di daranno criteri sostenibili oltre che tempi consoni per potervisi adeguare e valutare gli investimenti da fare, i costi per essi aumenteranno nuovamente. E con il modus operandi di questa amministrazione regionale che non vuole utilizzare il fondo per la non autosufficienza saranno ulteriormente scaricati sugli utenti”.