Servizio Civile Universale: all’ASP di Parma 13 posti per operatori volontari

L’Azienda Servizi alla Persona del Distretto di Parma partecipa al Bando Servizio Civile Universale con il progetto BLUE- Equilibri Vitali, nell’area di intervento dell’assistenza di persone adulte e anziane in condizioni di disagio sociale. Il progetto prevede il coinvolgimento dei volontari nelle diverse strutture di ASP di Parma e Colorno (Case residenza e centri diurni, servizi per famiglie con bambini), partecipando attivamente ai programmi ricreativi, di animazione e culturali, e affiancando gli operatori di ASP in alcuni interventi quali accompagnamenti e azioni individualizzate per il mantenimento delle autonomie degli anziani o degli adulti.

L’esperienza di servizio civile presso ASP consentirà alle ragazze e ai ragazzi di vivere relazioni sociali ricche di umanità e solidarietà ed anche di avere una occasione di arricchimento professionale per chi ha intrapreso o volesse intraprendere un percorso formativo nell’ambito sociale, sanitario e psicologico.

ASP ha a disposizione 13 posti; l’impegno previsto è della durata di un anno, con una media di 25 ore alla settimana: l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze dei partecipanti, riconoscendo anche un rimborso mensile di 439,50 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021. La domanda si presenta esclusivamente online, tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sul sito www.cssparma.it

Si ricorda che per candidarsi è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale SPID con livello di sicurezza 2. Per informazioni telefonare al numero 348/5403662. Si precisa che, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza per la realizzazione dei progetti di

servizio civile (contenimento emergenza epidemiologica in atto), sarà valutata – per ciascuna differente sede di attuazione – la necessità di sottoporre obbligatoriamente i volontari a vaccinazione Covid-19.