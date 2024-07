Settantenne disperso: anche i vigili del fuoco di Parma partecipano alle ricerche

Ci sono anche i vigili del fuoco anche la Protezione Civile di Parma tra i soccorritori che stanno cercando Michele Sacco, il 70enne scomparso dalla tarda serata del 30 giugno in Val Trebbia, in provincia di Piacenza, dopo essere uscito per un'escursione. L'uomo, come riportato da Il Piacenza, residente a Zerba, molto conosciuto in Alta Valtrebbia e Valboreca, era partito nel pomeriggio per raggiungere a piedi la località di Rovaiolo Vecchio. Lanciato l’allarme, si sono subito attivati i soccorritori, impegnati nell’area di Ponte Organasco, nel comune di Cerignale.

I tecnici della stazione monte Alfeo e Orsaro del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, i vigili del fuoco insieme al compagno di escursione del disperso si sono recati nelle scorse ore sul luogo in cui i due escursionisti si sono separati (uno per fare rientro a casa a seguito di un piccolo infortunio mentre l'altro ha proseguito nel cammino) ovvero nella Valle d'Inferno. L'escursione che stavano svolgendo aveva come intento quello di riaprire un antico sentiero di collegamento tra il castello di Zerba a Rovaiolo Vecchio. Sono stati anche georeferenziati i video che i due amici avevano girato lungo il cammino in modo da poter avere un punto di riferimento più preciso per indirizzare le ricerche.