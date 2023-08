Settembre gastronomico con oltre cinquanta appuntamenti

Da mercoledì 6 a sabato 30 settembre, Parma torna a ospitare “Settembre Gastronomico”, la kermesse che celebra la cultura del cibo nella città che per prima in Italia è stata riconosciutaCittà Creativa UNESCO per la Gastronomia. Tante le novità per un’edizione che si preannuncia intensa e diffusa con un palinsesto di oltre cinquanta appuntamenti, in gran parte gratuiti, aperti a tutta la cittadinanza, a gourmet, turisti e appassionati.

La rassegna è stata presentata questa mattina al Laboratorio Aperto nel complesso di San Paolo dal Sindaco, Michele Guerra, e dall’Assessore con delega alla Città Creativa UNESCO, Marco Bosi.

“L’edizione 2023 del Settembre Gastronomico – ha spiegato il Sindaco, Michele Guerra – ha come obiettivo quello di coinvolgere l’intera comunità attraverso iniziative trasversali che si svolgeranno non solo nel centro storico ma anche nei quartieri e in diversi spazi della città, facendo in modo che il tema della cultura gastronomica sia diffuso e trasversale. La kermesse intende coinvolgere tutte le generazioni attraverso una progettualità di sistema che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di fare squadra con i vari portatori di interesse del territorio”.

“Il Settembre Gastronomico – aggiunge l’Assessore alla Città Creative UNESCO, Marco Bosi – esce dagli schemi passati e dai luoghi tradizionali per promuovere l’enogastronomia in città in modo diffuso, rinnovando il legame che intercorre tra i parmigiani ed il cibo. La kermesse ha una valenza locale ma anche internazionale, con la presenza di delegazioni straniere per mettere a confronto tradizioni enogastronomiche diverse. Settembre si connota ancora una volta a Parma, capitale italiana della Food Valley, come un mese dedicato alla cultura gastronomica grazie a tante iniziative che spaziano dallo showcooking alla presentazione di libri, dai laboratori ai workshop, dal cinema alle cene”.

Il programma è consultabile sul Flippingbook al seguente link: https://flippingbooks. comune.parma.it/libri/ Settembre-Gastronomico/

La rassegna, novità assoluta di questa edizione, toccherà, nell'arco di quattro settimane, oltre al centro storico - a partire dal Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, distretto cittadino della cultura dell’eccellenza agroalimentare - anche i quartieri, grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio e l’ospitalità offerta dalla Biblioteca Malerba – conle iniziative dal 15 al 17 settembre -, il coinvolgimento diOfficine ON/OFF, per il weekend successivo, ma anche a Lostello della Cittadella.

Il rinnovato format è cresciuto intorno a nove progettiinizialmente selezionati nell'ambito di un avviso pubblico indetto dal Comune di Parma lo scorso mese di giugno e si è ampliato con proposte di alto spessore che porteranno il pubblico in diversi quartieri cittadini, in cinema d’Essai, in centri culturali periferici e in spazi più o meno conosciuti della città. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con enti, associazioni, liberi professionisti ed esercenti, per offrire alla città punti di vista e approfondimenti riguardo alla cultura, alla tradizione gastronomica ed all'innovazione.

Parma, capitale italiana della Food Valley, sviluppa il tema della cultura gastronomica sia a livello locale che internazionale. Ospiti a Parma, per i tre weekend, infatti, ci saranno amministratori, delegati e chef delle Città Creative UNESCO per la Gastronomia, fra cui Denìa(Spagna), Alba e Salonicco (Grecia), che porteranno gli ospiti della manifestazione a conoscenza delle loro buone pratiche, dei prodotti di eccellenza e delle prerogative che hanno permesso loro di essere inserite, come Parma, nel network UNESCO. Sarà un'occasione di approfondimento, conoscenza e contaminazione che è alla base dello stesso progetto internazionale.

Non solo come pubblico sarà infine possibile partecipare al Settembre Gastronomico. Sulla piattaforma miimpegnoaparma.it sarà infatti possibile iscriversi a gran parte degli eventi in programma come volontari, per dare un contributo in prima persona alla rassegna.