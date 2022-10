Nell’ambito della settimana mondiale per l’allattamento materno 2022 un’iniziativa aperta al pubblico che nasce dalla collaborazione tra i professionisti delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dirette rispettivamente dal prof. Tullio Ghi e dalla prof.ssa Serafina Perrone. Obiettivo: al promozione e il sostegno per l’allattamento al seno con uno sguardo su un altro punto di vista, quello del lavoro.

“Maternità e allattamento: diritti e doveri per tutelare un gesto d’amore” questo è il titolo dell’incontro che si terrà sabato 8 ottobre, dalle 9 alle 12, nella Sala congressi dell’Ospedale Maggiore. L’apertura dell’incontro è a cura della prof.ssa Perrone e della dott.sa Gambini che parleranno dei benefici del latte materno, alimento ideale per ciascun neonato, sostenibile e a chilometro zero. Seguirà l’intervento della dott.ssa Valeria Moscardino, responsabile Processo Servizi all’utenza dell’Ispettorato del Lavoro della Provincia di Parma che illustrerà le tutele della donna lavoratrice in maternità e allattamento.

Del sostegno all’allattamento parlerà l’ostetrica Patrizia Farolini mentre l’importanza dell’allattamento al seno per il neonato pretermine sarà invece l’argomento affrontato dall’infermiera Michela Ferrari. Le tecniche per la stimolazione della produzione del latte e la sua conservazione saranno spiegate dall’ostetrica Ludovica Maria Tosolini.

“E’importante che i genitori e le famiglie siano informati dei vantaggi dell’allattamento materno a favore di una corretta nutrizione, soprattutto nei nati prima del termine - spiega la prof.ssa Serafina Perrone, responsabile scientifico dell’evento – infatti recenti ricerche condotte con il mio gruppo, hanno sottolineato come il latte di una mamma che partorisce un neonato pretermine abbia delle sostanze e fattori di crescita che rispondono esattamente alle esigenze nutrizionali peculiari di quel neonato”.

L’evento è patrocinato dall’Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Parma e Piacenza, con il contributo delle associazioni di volontariato Colibrì, Futura e Donatori di coccole. E’previsto l’accreditamento ECM per tutte le professioni sanitarie. Per informazioni scrivere a: ffrati@ao.pr.it; eromano@ao.pr.it.