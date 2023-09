Settimana Europea della Mobilità: a Parma dal 16 al 22 settembre

E’ in programma a Parma, dal 16 al 22 settembre, la Settimana Europea della Mobilità a cui ha aderito, anche quest’anno, il Comune di Parma. Il claim della kermesse 2023 è. “Cambia e vai”, un invito esplicito ad abbandonare l’auto privata come mezzo per gli spostamenti e ad avvalersi di mezzi sostenibili da un punto di vista ambientale.

La città ducale, infatti, è una delle 9 città italiane che intende raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030. Questo passa anche attraverso un’attività di sensibilizzazione, di cambiamento di approccio da parte dei cittadini sul tema della mobilità, ricorrendo sempre di più a forme di spostamento sostenibile, andando a piedi, in bici, utilizzando mezzi di trasporto pubblico locale e lasciando a casa l’auto.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, da Gianluca Borghi - Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica ed alla Mobilità del Comune di Parma; Michele Ziveri – Amministratore Unico di Infomobility Spa; Roberto Prada – Presidente di TEP Spa;

Paolo Rezoagli - Presidente di SMTP Spa; Andrea Calestani – Fiab Parma – Bicinsieme; Andrea Mancini – Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti; Angela Chiari – Mobility Manager di Area del Comune di Parma.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore Gianluca Borghi, che ha dichiarato: “La Settimana Europea della Mobilità si presenta densa di iniziative per promuovere la mobilità sostenibile. Sarà anche l’occasione per riflettere sulla mobilità del futuro. E’ in programma martedì 19 settembre un importante convegno, una sorta di stati generali della mobilità di Parma, a cui sono invitati cittadini, operatori del settore, società partecipate dal Comune che, con la regia del Comune, cercheranno di definire i contenuti del nuovo PUMS – Piano Urbano della mobilità sostenibile – 2025/2035. Il Comune, a questo proposito, ha promosso un sondaggio on line per comprendere ancora meglio quali possano essere le volontà e le richieste concrete dei cittadini in tema di mobilità, un’occasione importante per raccogliere istanze e suggerimenti, in vista della redazione del nuovo PUMS”.

Michele Ziveri – Amministratore Unico di Infomobility Spa, e Roberto Prada – Presidente di TEP Spa, hanno illustrato i contributi che le due società partecipate dal Comune daranno alla Settimana Europea della Mobilità. Mentre Paolo Rezoagli - Presidente di SMTP Spa, ha illustrato il ruolo di coordinamento e di progettazione delle rete dei traporti pubblici e dei rifornimenti svolto dall’azienda.

La settimana sarà contraddistinta da iniziative, incontri, convegni, conferenze, presentazione di progettualità inerenti la mobilità sostenibile, pedalate, rilevazioni sulla mobilità.

Al centro, il convegno previsto martedì 19 settembre alla Casa della Musica, a partire dalla 9, “Stati generali della mobilità: verso un nuovo PUMS”.

Il Comune di Parma si appresta ad aggiornare il proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 2025 – 2035 (PUMS) attraverso il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse con l’avvio di una fase partecipativa che prevede la compilazione di un breve questionario sulla mobilità, con l’obiettivo di conoscere i bisogni di chi vive, studia e lavora in città.

Per dare il proprio contributo è sufficiente compilare il questionario scaricabile al seguente link: https://qrco.de/beKIRZ

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile è coordinata e promossa dal Comune di Parma, con il coinvolgimento di diversi attori interni al Comune ed esterni, tra cui Tep Spa, Infomobility Spa ed associazioni tra cui Fiab Parma Bicinsieme,

Programma.

Sabato 16 settembre.

Pedonalizzazione diverse aree centro storico. In occasione degli eventi “Verdi Street Parade” e “Sulle Ali Dorate”. A cura di Comune di Parma.

V.le Maria Luigia - “Parking Day” spazio libero per tutta la giornata (due stalli di sosta saranno adibiti ad iniziative promosse da Fiab Parma Bicinsieme e Comune di Parma). Creazione di nuovo Parklet su 2 stalli di sosta. Un modo per sensibilizzare giovani e adulti, in favore della riduzione dei parcheggi ed all’utilizzo di spazi pubblici. A cura di Comune di Parma/FIAB Parma.

9:30 - Presentazione del bando: “Ombre In Centro” dedicato al tema delle strade scolastiche ed alla mobilità scolastica coin gli Assessori Francesco De Vanna e Gianluca Borghi, ARPAE, Centro Etica Ambientale, Università di Parma, Manifattura Urbana, Green Team Liceo Romagnosi, e Gruppo Change Liceo Ulivi

10:00 - Presentazione progetto: Legami Sicuri - database biciclette, con gli Assessori Francesco De Vanna, Gianluca Borghi e FIAB Parma

10:30 - Presentazione progetto: Bici Solidali con FIAB Parma, Emporio Solidale e Infomobility

11:00 - Presentazione progetto: “Cycling for Inclusion”. Partecipano: Nicolò Tassi, ArteMigranti e FIAB PARMA

11:30 - Attività FIAB di educazione stradale e smontabici. A cura di FIAB

15.30 - Cerimonia di consegna dei premi del Ciclista Urbano. A seguire, presentazione Progetto Certificazione Aziende Bike Friendly, Promossa d Bike Food Stories e FIAB Parma

16.00 -18.00 - Attività Shiatsu. A cura di Associazione Spazio Shiatsu. Attività Yoga. A cura di Associazione Arbusto Blu APS-Il tappo di sughero

Domenica 17 settembre.

Parco Falcone e Borsellino (Ex Eridania)

15:00 - Parmainbici8° edizione e Bimbimbici 20° edizione.

Pedalata cittadina: partenza dal Parco Falcone Borsellino per il Bosco Spaggiari, con momento musicale “Ciak, si canta!”. Viaggio musicale tra colonne sonore e musical - coro San Benedetto, pianoforte Paola Bandini, diretti dal maestro Niccoló Paganini. A cura di Comune di Parma/FIAB Parma

Lunedì 18 settembre.

Barriera Repubblica, Barriera Farini e Piazzale Santa Croce

07:30 - Rilevazione passaggi bici/monopattini e auto/moto verso il centro. A cura di FIAB Parma

Dal 18 al 23 settembre tutti i giorni.

Biglietteria TEP piazza Garibaldi, imbocco via Farini

08:00-13:00 - Vendita e rinnovo abbonamenti, vendita biglietti, servizio informazioni. Sportello accessibile senza prenotazione. A cura di Tep S.p.a.

10:00-18:00 - Campagna di reclutamento di nuovi autisti. Bus informativo per campagna accesso alla professione di autista bus A cura di Tep S.p.a.

Martedì 19 settembre.

Casa della musica (Piazzale San Francesco) – Programma di dettaglio allegato.

09:00 - Convegno: Stati generali della mobilità: verso un nuovo PUMS. Casa della Musica (vedere programma dettagliato) A cura di Comune di Parma

Parco Bizzozero (Via Bizzozero)

21:00 - Cycling for Inclusion. Nicolò Tassi racconta il suo viaggio da Amsterdam a Sarzana in bici con raccolta fondi per recupero e donazione biciclette. A cura di ArteMigranti/FIAB Parma

Giovedì 21 settembre.

Deposito TEP (Via Taro 12)

11 – Presentazione nuovi filobus.

Percorsi casa-scuola

11:00 - Bike To School. Giornata di promozione dell’uso della bicicletta nei percorsi casa-scuola A cura di FIAB Parma

Sede Cooperativa Cigno Verde (Via G. Belli 10/a)

15:00 - Incontro pubblico all'interno della rassegna "I giovedì della Cooperativa", dedicata al tema della mobilità sostenibile, con focus sul risparmio energetico A cura di Cooperativa Cigno Verde

Venerdì 22 settembre. Giornata nazionale del “Bike to work”.

Parco Falcone e Borsellino (ex Eridania)

08:00 - Pedalata di gruppo dei lavoratori del comparto SPIP/Barilla. Partenza dal P.co Falcone Borsellino A cura di FIAB Parma

Piazza Garibaldi

17:00-20:00 - Giornata della Sharing Mobility. Tutti gli operatori di Parma presenteranno le novità inerenti l’utilizzo di mezzi condivisi come bike shsaring e car sharing. A cura di Infomobility

Iniziative previste dopo la Settimana Europea della Mobilità

Sabato 23 settembre.

Parco Falcone e Borsellino (ex Eridania)

15:00 Pedalata per tutti al comparto SPIP in occasione della festa Verdi off. Partenza dal Parco Falcone Borsellino. A cura di FIAB Parma

Domenica 24 settembre

Parco Bizzozero (Via Bizzozero, 15)

08:30 Pedalata al Museo Guatelli con sosta, nel pomeriggio, alla Corte di Giarola per la Festa dei venti anni dei Musei del Cibo. A cura di FIAB Parma.