Settimana per la Consapevolezza dell’Autismo, le iniziative

Il 2 aprile si celebra la XVII Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, istituita dall'ONU nel 2007 per richiamare l'attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. La città di Parma partecipa alla Settimana dedicata alla sensibilizzazione nei confronti dell’Autismo con tante iniziative promosse dal Comune di Parma, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale e dalle tante Associazioni e realtà del territorio coinvolte. Ne hanno parlato, questa mattina, durante una conferenza stampa Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma; Antonio Nouvenne, Consigliere Comunale incaricato per le “Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio”; Patrizia Vaccari, Responsabile della Struttura Operativa Inclusione e Persone con Disabilità del Comune di Parma; Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario dell'Azienda Usl di Parma e Marta Godio, Responsabile programma autismo e referente del Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione dell'Azienda Usl di Parma.

“Oggi presentiamo una serie di eventi – ha spiegato l’Assessore alle Politiche Sociali, Ettore Brianti – che vanno oltre la giornata sulla Consapevolezza dell’Autismo e che si articolano per un’intera settimana. Tutto questo, grazie alla sinergia tra Comune, Aziende sanitarie, mondo del terzo settore e associazioni coinvolte, in modo da mettere in campo azioni significative nell’ambito del Patto Sociale per Parma, con rispose concrete alle necessità espresse dal territorio”. “La settimana della Consapevolezza dell’Autismo – ha rimarcato Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario dell'Azienda Usl di Parma – è oggi più che mai importante per riflettere su una patologia che è aumentata nel tempo e che si fonda sull’inclusione. Le iniziative sono tante e significative proprio per consentire alle persone di andare oltre la propria disabilità, per poter migliorare e il Patto Sociale va in questo senso”.

Primo appuntamento, il 2 aprile, sarà “La Parma AUT-entica in Festa”, un divertente momento di socialità, organizzata dall’Associazione Parma AUT all’interno del Giardino di Luana, in via Stirone 4 (sede di ANMIC), che coinvolgerà bambine, bambini e genitori che potranno assistere allo spettacolo del Bollaio matto, giocare con i Giochi Antichi e gustare una golosa merenda grazie alla presenza di un food truck. Mercoledì 3, alle 11.30, in Municipio, l’assessora ai Servizi educativi e Transizione digitale Caterina Bonetti e l’assessore alle Politiche sociali Ettore Brianti presenteranno la significativa donazione alle ai nidi e scuole d’infanzia del Comune di Parma da parte del Lions Club Parma Farnese e del Lions Club Maria Luigia per l’acquisto di libri in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e di due software per scrivere testi accompagnati da una traduzione automatica in simboli, strumenti che sostegno bambine e bambini che hanno difficoltà comunicative.

Nella stessa giornata, alle 15, alla Casa della Musica, si svolgerà il seminario formativo gratuito “Progetto di Vita: crocevia di aspettative, opportunità e sostegni. Un modello di alleanza tra famiglia, servizi, comunità e Persona con Disabilità, aperto a operatori dei servizi socio-sanitari, persone con disabilità, loro familiari e a tutti i cittadini interessati. Interverrà Roberto Franchini, educatore e pedagogista, docente presso l’Università Cattolica di Brescia e dirigente nazionale dell’Opera don Orione; formatore e supervisore, è membro di associazioni scientifiche di settore.

Giovedì 4 aprile, alle 17, Aperitivo in Blu, nella Casa del Quartiere Villa Ester in via Costituente: un momento di conviviale socialità all’insegna del colore rappresentativo della sensibilizzazione sullo spettro autistico. La cooperativa Emc2 gestirà il punto bar all’interno di Villa Ester, un luogo dove associazioni, istituzioni, volontari e cittadini collaborano e cooperano per un progetto davvero rivolto a tutti.

Venerdì 5 aprile, nella sede del Consorzio di Solidarietà Sociale, verrà presentato il progetto “118 -disabilità": il servizio è rivolto ai pazienti portatori di gravi disabilità e dei loro caregiver e prevede la collaborazione con il 118 di Parma, che in caso di richiesta di ambulanza per il soccorso del paziente sarà già in possesso di preziose informazioni utili al trasporto e alle prime cure.

Sabato 6 aprile, alle 10.30, verrà inaugurato il progetto SpesAUT, promosso dall’associazione Generazione Parma, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0, Cooperativa Insieme, la partnership di “Terre Ducali” e il patrocinio del Comune di Parma: il supermercato Coop di via Gramsci sarà il primo negozio di Coop Alleanza 3.0 “AUTentico”, luogo di un’esperienza di spesa accogliente anche per le persone autistiche e per le loro famiglie oltre che di sensibilizzazione della cittadinanza sul fenomeno dell’autismo, in un’ottica di città sempre più accessibile e inclusiva.

Domenica 7 aprile, dalle 10 alle 18, nella palestra del Liceo Ulivi (ingresso da via Monte Santo 4), l’associazione ANMIC, con il patrocinio del Comune di Parma, proporrà l’iniziativa “Un Mattoncino per il Giardino di Luana”: una ricca esposizione di fantastiche creazioni con i Lego, con un’area gioco libero per tutti, con la possibilità di prendere parte (dalle 10.15 alle 11.45) al laboratorio “Costruiamo una casa senza barriere con i Lego”. L’ingresso sarà a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza per progetti in favore di persone con disabilità all’interno del “Giardino di Luana”, lo Spazio Verde Inclusivo di ANMIC Parma. Ad aprile è inoltre prevista l’apertura della Ginestra, uno spazio, all’interno del Centro per le Famiglie, di ascolto e orientamento sul tema della disabilità che faciliti il più possibile l’accesso alle informazioni, contribuendo così a migliorare la qualità della vita di bambine/i, ragazze/i con disabilità e delle loro famiglie. La Ginestra potrà essere in più un luogo dove poter incontrare altri genitori per mettere in comune esperienze, idee, sensazioni ed emozioni e la possibilità di rielaborare la propria esperienza genitoriale, attraverso colloqui psicopedagogici individuali o di coppia.

Il calendario delle attività previste per la Settimana per la Consapevolezza dell’Autismo sarà anche arricchito dalle tante iniziative e progettualità delle Associazioni e realtà del territorio coinvolte, tra le quali: Associazione NUPA (Noi Uniti per l’Autismo), ANGSA - Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Parma, ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Parma e Parma AUT. Gli interventi continuativi messi in campo dell'Amministrazione Comunale dedicati alle persone con sindrome dello spettro autistico e alle loro famiglie sono molteplici. Le risorse sono indirizzate in particolare agli interventi educativi domiciliari, agli interventi di socializzazione e di sostegno ai caregiver, all’estensione degli assegni di cura alle fasce dei bambini e a interventi sperimentali personalizzati. Questo oltre a un programma di formazione, dedicato a tutto il personale educativo e docente di tutte le scuole, per sviluppare le competenze nella comunicazione facilitata, approccio necessario per facilitare la comunicazione di persone con bisogni comunicativi complessi.

In particolare, è tra gli obiettivi del Patto sociale per Parma il progetto “Parma Inclusiva”, volto a implementare azioni dedicate all’accessibilità e all’inclusione di persone con disabilità attraverso la sensibilizzazione dei contesti comunitari e la pianificazione di adeguati sostegni formali e informali nei diversi luoghi in cui si svolgono attività di vita quotidiana e tempo libero quali: parco-giochi, negozi, biblioteche, musei. Gli interventi messi in campo dall’Azienda Usl e in particolare dal Centro per la diagnosi, la cura e lo studio dei disturbi della comunicazione e della socializzazione sono molteplici e vanno dalla diagnosi, alla cura e all'abilitazione, con l’obiettivo di garantire una presa in carico globale della persona affetta da disturbi dello spettro autistico e della sua famiglia.

Fondamentale è la collaborazione con i familiari e le Associazioni di familiari, la scuola, i servizi sociali dei comuni e gli enti del terzo settore e fondazioni. Insieme a questi partner, il Centro realizza numerosi progetti, dedicati ai singoli e anche a gruppi: attività socializzanti per bimbi e ragazzi, laboratori a tema (sport, musica, teatro); attività mirata a incentivare lo sviluppo delle inclinazioni e preferenze personali, per creare un ponte verso la progressiva indipendenza; accompagnamento al mondo del lavoro.

Fare sistema è fondamentale per rispondere ai bisogni, collaborazione e nuove interazioni tra servizi pubblici e terzo settore sono necessarie per assicurare qualità e innovazione nelle modalità di gestione dei servizi di cura alla persona. Al 31 dicembre 2023 i pazienti minorenni in carico ai servizi Azienda Usl - Centro di via Spezia a Parma e servizi di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza - su tutto il territorio provinciale - erano 668 (contro i 576 dell’anno 2022).

Gli adulti in carico ai servizi Ausl con disturbi dello spettro autistico al 31/12/2023 erano 104 (contro gli 81 del 2022)