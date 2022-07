Clima torrido e settimana rovente a Parma: previsti picchi di 40 gradi

Settimana rovente a Parma, così come in tutta l'Emilia-Romagna: l'anticiclone continuerà a essere il protagonista nel corso della settimana sulla nostra provincia e in tutta la regione, dove rinnoverà condizioni di tempo stabile e soleggiato nonché caldo in ulteriore intensificazione specie da mercoledì. Solo nella giornata di giovedì qualche cumulo in più si potrà formare sulla dorsale appenninica emiliana con isolati e brevi piovaschi.

Caldo ancora più intenso da metà settimana, dunque: attese massime di 35/37 gradi sulle pianure emiliane, 37/38°C giovedì sempre sulle pianure emiliane con punte di 39 gradi sul reggiano, 38/39 gradi venerdì su gran parte delle pianure emiliane (Parma compresa) con picchi locali vicini ai 40 gradi (attesi anche da noi).

Anche il weekend si prospetta rovente con massime intorno ai 37/39 gradi sulle pianure emiliane e interne romagnole con picchi locali anche di 40/41 gradi. Lungo le coste valori non oltre i 33/35 gradi ma con clima a tratti afoso.