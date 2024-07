Settore Attività produttive ed Edilizia: modifiche organizzative, Faq e nuovi orari

Sono operativi i nuovi orari di comunicazione e le nuove modifiche organizzative del Settore Attività produttive ed Edilizia per migliorare le modalità di confronto con cittadine e cittadini, imprese, professioniste e professioni, associazioni. È stata anche realizzata una pagina web dedicata alle domande più frequenti che gli uffici ricevono.

“A seguito dell’incontro dello scorso 3 giugno 2024 tra il Settore Attività Produttive ed Edilizia ed i rappresentanti degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria – ha dichiarato Chiara Vernizzi, Assessora alla Rigenerazione Urbana - il Settore ha introdotto alcune modifiche organizzative tese a migliorare le modalità di confronto. Tali modifiche, in vigore dallo scorso 1 luglio 2024, sono finalizzate al miglioramento della progressiva semplificazione ed efficientamento del rapporto tra l’Amministrazione e l’utenza (cittadini, imprese, professionisti ed associazioni) ed è con soddisfazione che, proprio a seguito del confronto avuto, possiamo dare risposta ad alcune delle richieste pervenute in tale occasione. Per l'Amministrazione resta infatti fondamentale cogliere in modo puntuale le richieste che pervengono, nell'ottica di una collaborazione finalizzata al raggiungimento della miglior efficacia dei processi autorizzativi. Per questo ringrazio tutti i presenti all'incontro citato e il Settore Attività Produttive ed Edilizia che ha prontamente accolto e risposto alle istanze ricevute, ampliando le fasce di contatto e ricevimento e sintetizzando in modo chiaro temi e referenti”.

Orari di comunicazione

La fascia di contatto telefonico degli Uffici del Settore Attività produttive ed Edilizia viene ampliata, tutti i giorni dalle 9 alle 12, e sarà possibile ricevere informazioni preliminari e generali in ordine a tutte le materie e tematiche gestite dal Settore. Gli utenti potranno avere assistenza su nuove pratiche o istanze, potranno ottenere informazioni su casistiche generali che non presentino particolare difficoltà; per le situazioni più complesse verrà fissato un appuntamento per un approfondimento.

Per ricevere, invece, chiarimenti e confronto su pratiche o istanze in corso di istruttoria da parte dell’ufficio o per le quali sono state richieste integrazioni o notificata richiesta di conformazione, si potrà contattare il tecnico o il responsabile del procedimento (entrambi indicati in calce alle specifiche comunicazioni inviate).

In particolare, gli Uffici sono contattabili dalle 9 alle 12 tutti i giorni per informazioni su interventi edilizi, mercati e occupazioni suolo pubblico, pubblici esercizi - attività alberghiere - strutture di vendita, strutture sanitarie - parrucchieri - estetisti- tatuatori, eventi e manifestazioni temporanee; il martedì per avere chiarimenti sui contributi di costruzione; il mercoledì per avere informazioni su agibilità, certificati di conformità urbanistica (CDU) e interventi sul verde privato; il giovedì per energia e fonti rinnovabili. Il dettaglio degli orari è disponibili sul sito dedicato al Settore .

Organizzazione interna

Il Settore Attività Produttive e Edilizie ha costituito Uffici specifici per la gestione di tematiche omogenee: in questo modo gli utenti hanno a diposizione una struttura di riferimento per chiarimenti e confronto. La costituzione di questi Uffici contribuisce a: razionalizzare l’organizzazione del lavoro rendendo esplicite le attività che gestiscono, individuare in modo più diretto ed immediato le singole competenze ed assicurare una maggiore omogeneità nella trattazione delle diverse tematiche, migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa e concorrere fattivamente alla istituzione dello Sportello del Cittadino/Commerciante/Impresa . Un quadro di sintesi del Settore è disponibile sul portale istituzionale (“Sezione Amministrazione - Aree amministrative - Settore Attività Produttive e Edilizia”). L’articolazione degli Uffici del Settore e le competenze sono consultabili a questo link.

FAQ

Il Settore ha realizzato una pagina web dedicate ad alcune note interpretative inerenti tematiche ricorrenti sulle quali, con maggiore frequenza, vengono sottoposte agli uffici richieste di chiarimenti. Le FAQ (Frequently Asked Questions, "domande frequenti") sono state predisposte sulla base delle prassi applicative consolidate e ormai da tempo adottate dall’ufficio nella valutazione delle pratiche edilizie, al fine di rendere palesi i criteri omogenei assunti e assicurare la più ampia diffusione garantendo al contempo la massima trasparenza, alle modalità di valutazione dei titoli presentati.