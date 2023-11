La storia choc: "Dopo lo sfratto costretti a vivere in auto con tre figli minorenni, tra cui due bimbi di 9 e 11 anni"

Da più di una settimana sono costretti a vivere all'interno della loro auto. Uno spazio piccolissimo per cinque persone, i due genitori di 36 e 35 anni e i tre figli minorenni di 16, 11 e 9 anni. Durante la giornata e nelle notti che trascorrono all'interno del mezzo non riescono nemmeno a svolgere le funzioni più elementari. In tempi di crisi economica, di emergenza abitativa e di estrema difficoltà di accesso alle abitazioni in affitto la storia di J., di sua moglie e dei tre figli, purtroppo non è l'unica che arriva dal nostro territorio.

Un mondo che, ad un primo sguardo di potrebbe sembrare lontanissimo ma invece è più vicino di quanto possiamo pensare. Il padre guidava i carrelli elevatori e andava spesso in trasferta per lavoro, la madre a casa con i figli minorenni. I due, originari della Costa d'Avorio e da molto tempo in Italia, per undici anni hanno vissuto in affitto all'interno di un'abitazione a Salsomaggiore. Poi l'ingiunzione dello sfratto per morosità, l'udienza in tribunale e l'esecuzione del provvedimento.

Dopo l'uscita di casa gli assistenti sociali hanno trovato un albergo, all'interno del quale la famiglia ha vissuto per due mesi. Il marito ha anche perso il lavoro anche a causa della situazione molto precaria che si è venuta a creare: non riusciva infatti più a fare le trasferte. Ora prende il sussidio di disoccupazione.

Lo rabbia della famiglia: "L'albergo in cui eravamo ospitati ha chiuso: ora viviamo in auto con tre figli minorenni"

"Lunedì scorso siamo dovuti uscire dall'albergo perchè ci hanno detto che la struttura ricettiva stava per chiudere i battenti a causa di alcuni problemi legati al riscaldamento. Sono queste le parole di J, 36enne e della moglie di 35 anni, che in questi giorni stanno vivendo un vero e proprio incubo.

Per alcuni giorni sono riusciti a far fronte alla situazione con i risparmi accumulati dopo anni di lavoro. "Per circa una settimana ci siamo pagati un albergo ma poi, tra tutte le spese che abbiamo tra cui il mangiare fuori visto che non abbiamo più una casa, i soldi sono finiti. Da lunedì scorso viviamo in auto: cinque persone, io mia moglie e tre figli minorenni".

Vivere in auto con meno di 10 gradi con i figli piccoli

Le condizioni di vita all'interno di un'automobile non sono immaginabili. Soprattutto con le temperature invernali di questi giorni, rimanere all'interno di un'auto con meno 10 gradi non è certo una situazione ideale, soprattutto per i bambini. I due coniugi anche una quarta figlia più piccola, di soli 3 anni, che però ora non vive in auto con loro. "La quarta figlia, che ha soli 3 anni, non poteva rimanere con noi e per fortuna abbiamo trovato qualcuno che la sta accogliendo".

Dopo l'uscita dall'albergo hanno di nuovo contattato gli assistenti sociali per cercare una sistemazione dignitosa. "Sono stati gli assistenti sociali a trovarci la sistemazione dell'albergo ma dopo che siamo dovuti uscire non ci hanno proposto nessuna altra soluzione. Ci hanno detto che ci avrebbero pagato un biglietto per raggiungere alcuni nostri parenti in Francia ma come facciamo con quattro figli ad andare a vivere da loro? Qui in Italia siamo soli. Siamo in lista per l'assegnazione della casa popolare ma per ora siamo ancora in attesa di conoscere l'esito della domanda".

La protesta davanti al comune di Salsomaggiore: "Vogliamo una soluzione per i nostri figli"

Qualche giorno fa la famiglia ha deciso di protestare davanti al comune di Salsomaggiore Terme per chiedere una soluzione di emergenza abitativa. "Siamo andati davanti al Comune ma nessuno ci ha ricevuto. Abbiamo manifestato la volontà di rimanere lì davanti fino a quando non avremmo incontrato il sindaco o l'assessore o qualche rappresentante dell'Amministrazione comunale. Ci hanno detto di andare via: ora abbiamo un incontro fissato per giovedì 23 novembre".