Si conclude a Fidenza con Neri Marcorè la terza edizione di LSD Festival

In chiusura della terza edizione di LSD Festival, domenica 5 maggio, alle ore 17, presso il MyCinema, sarà proiettato il film Zamora (Drammatico, Italia, 2023), una produzione Pepito Produzioni con Rai Cinema, al quale seguirà la conversazione con Neri Marcorè, al suo esordio da regista, un evento realizzato in collaborazione con Fidenza Cultura aps, MyCinema.

Zamora racconta del potere - dichiara il regista - che ha l’amicizia nell’aiutarsi reciprocamente e risollevarsi, racconta di un Paese e di un periodo che possono essere riassaporati per un attimo col sorriso e il proditorio soffio di una carezzevole nostalgia, mentre seguiamo un giovane uomo nel suo personale percorso di formazione: imparerà che è meglio affidarsi alla vita e all’amore senza troppi calcoli piuttosto che covare il rimpianto di non aver vissuto o amato affatto; e che quando non c’è modo di rimediare a una delusione profonda che si è procurata, è bene accettarlo prima possibile, chiedere scusa e perdonarsi, per poi tornare a guardare avanti.

La storia è quella del trentenne Walter Vismara e della sua vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell'animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Da un giorno all'altro la fabbrica chiude e si ritrova suo malgrado catapultato in un'azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto. Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del folber (il football, secondo un neologismo di Gianni Brera) e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati. Walter, che considera il calcio uno sport demenziale, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio. Subisce così lo sfottò dei colleghi; tra questi, l’ingegner Gusperti lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30...

Seguirà un aperitivo, evento conclusivo del festival, presso la Cantina del Bugiardo con selezione musicale di Daksha.

Neri Marcorè, diplomatosi interprete parlamentare nel 1990, inizia la sua carriera artistica professionale pochi mesi dopo, come imitatore, in programmi di lustro Rai, affiancato da grandi della tv quali Raffaella Carrà, Giancarlo Magalli, Serena Dandini. L’inizio di un percorso teatrale, che non si è mai interrotto fino ai nostri giorni, è datato 1993, con La finta ammalata di Goldoni. Seguono molti titoli con i quali negli anni mette in scena Pennac, Gaber, Pasolini, De André, Saviano, i Beatles, Galeano, Serra, Soriano. Il più recente è La buona novella, in tournée in questo periodo. È il conduttore di Per un pugno di libri (Rai3), del Concertone del Primo Maggio (2011), di Celebration (Rai1) e da due stagioni di Art Night (Rai5).

Da circa dieci anni si esibisce come musicista e cantante in concerti dal titolo Le mie canzoni altrui. Il primo ruolo da protagonista al cinema, gli viene offerto da Pupi Avati ne Il cuore altrove (2003), col quale si aggiudica un Nastro d’argento e la candidatura ai David, replicata con La seconda notte di nozze due anni dopo. Tra i tanti film e fiction televisive di questi venti anni ricordiamo: Papa Luciani (Capitani, Rai1, 2006), Tutti pazzi per amore (Milani, Rai1, 2008-2010), Gli amici del bar Margherita (Avati, 2009), La scomparsa di Patò (Mortelliti, 2010), The tourist (Henckel von Donnersmarck, 2010), Tous les soleils (Claudel, 2011), Asterix & Obelix al servizio di Sua Maestà (Tirard, 2012), Questo nostro amore (Ribuoli, Leoni, 2012-2018), Mi rifaccio vivo (Rubini, 2013), Una Ferrari per due (Costa, Rai1, 2014), Smetto quando voglio – Trilogia (Sibilia, 2014/2017), Sei mai stata sulla luna? (Genovese, 2015), Leoni (Parolin, 2015), Latin lover (Comencini, 2015), Como estrellas fugaces (Di Francisca, 2017), Boys (Ferrario, 2021) Digitare il codice segreto (Costa, Rai1, 2021), Il santone (Muscardin, Raiplay, 2022), Quando (Veltroni, 2023), I peggiori giorni (Bruno/Leo, 2023).

Nel 2020 è stato insignito del titolo di Ufficiale nell’Ordine al merito della Repubblica Italiana per il suo impegno civile e per aver ideato e realizzato RisorgiMarche, festival musicale, solidale ed ecologico a sostegno delle comunità colpite dal sisma del 2017.