"Si faccia chiarezza sulla scuola dell’Infanzia di Ghiare di Berceto"

Gilda insegnanti conferma che "il 18 aprile la competente autorità scolastica, ovvero il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale (ex provveditorato) ha comunicato ai contitolari della rappresentanza collettiva del personale docente, tra cui anche la Gilda degli Insegnanti – Gilda Unams, l’organico provinciale per il prossimo anno scolastico 2024/25. Informando tra l’altro che non potrà confermare la dotazione per il plesso di scuola dell’infanzia di Ghiare di Berceto dato l’esiguo numero di bimbi iscritti (pare appena 5), nella stessa riunione il rappresentante territoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dott. Maurizio Bocedi, ha informato che per lo stesso motivo l’Istituto Comprensivo di Fornovo Taro (a cui afferisce il plesso di Ghiare) ha tre docenti “perdenti posto” che dovranno essere ricollocati: due insegnanti dell’infanzia di cui uno di sostegno e uno della primaria. Altre soluzioni alternative per tenere aperto il plesso di Ghiare, che dovessero riguardare gli insegnanti di scuola dell’infanzia attualmente inseriti nell’organico complessivo dell’Istituto sono obbligatoriamente oggetto di confronto sindacale, per adesso nessuna procedura è stata proposta in tal senso nelle sedi competenti e le esternazioni di singoli dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono solo “intenzioni” e non certezze, inoltre se non fosse noto l’Istituto Comprensivo di Fornovo Taro ha un dirigente “reggente” che ha un mandato con scadenza 31 agosto 2024". Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, esprimerà la vicenda anche al sindaco.