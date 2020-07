Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 30 luglio 2020 alle ore 8,30 nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale.

La seduta si terrà svolgerà in modalità mista: presenza in sede (numero massimo di 9 Consiglieri compreso il Presidente) e videoconferenza, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza approntati dall’Ente in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19.



Rimane il divieto di accesso alla sede da parte dei cittadini e/o della stampa.



L’adunanza sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, raggiungibile al seguente link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g, e il relativo file registrato sarà reso disponibile sul medesimo canale per ogni eventuale consultazione.



All’ordine del giorno della seduta i seguenti argomenti:



1) Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2) Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3) Proposta n. 1929/2020 - Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021. Convenzione tra la Provincia di Parma e il Comune di Parma relativamente alla definizione delle modalità di assegnazione e gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione delle iniziative culturali e di spettacolo nei comuni del territorio provinciale di Parma.

4) Proposta n. 1953/2020 - Verifica degli equilibri e variazione di assestamento generale di bilancio di previsione 2020-2022 (art. 193 e 175 D.Lgs. 18 agosto 2000).

5) Proposta n. 2013/2020 - Variazione programma triennale LL.PP. 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020.

6) Proposta n. 1971/2020 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi degli art. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per interventi di somma urgenza effettuati nel mese di luglio 2020.

7) Proposta n. 2028/2020 - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi degli art. 191 comma 3 e 194 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, per interventi di somma urgenza per ripristino di un manufatto stradale posto al km 88+000 lungo la SP359R “di Salsomaggiore - Bardi”.