Si riunisce l’Assemblea dei Sindaci del parmense

Giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 9 è convocata l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni del Parmense. La seduta sarà dedicata alla trattazione di un unico argomento: “Espressione parere sul Bilancio di Previsione 2021-2023”.

La seduta si svolgerà in modalità videoconferenza, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza approntati dall’Ente in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 e sarà visibile in diretta streaming sul canale istituzionale Youtube della Provincia di Parma, raggiungibile al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g dove sarà poi disponibile la registrazione della seduta.