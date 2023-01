Si rompe una tubatura a Felino, frazioni senz’acqua

A Felino si è improvvisamente verificata la rottura di una condotta idrica che alimenta la rete, a servizio delle frazioni circostanti il capoluogo (tra il Fornello e Poggio Sant'Ilario). La tubazione, del diametro di 180 mm che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto: Ireti ha subito approntato un piano di emergenza per la riparazione che sta avvenendo da oggi pomeriggio.

I tecnici stanno provvedendo alla sostituzione della tubazione in avaria. L'erogazione dell'acqua nella zona, pertanto, verrà limitata e potranno verificarsi cali di pressione ed interruzioni.