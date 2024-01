Si rovescia una caraffa di tè bollente, bimba di 9 mesi gravemente ustionata

Sono gravissime le condizioni di una bimba di soli 9 mesi che è stata trasportata d'urgenza in eliambulanza a Parma a causa di gravi ustioni su gran parte del corpo. Nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio è rimasta ferita nell'abitazione dei genitori, in via Verani a Fiorenzuola, a causa di un infortunio domestico: le si è accidentalmente rovesciata addosso una caraffa di tè bollente che era sul tavolo in casa, ma la dinamica precisa la stanno ancora accertando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola. Il 118 ha inviato sul posto l'autoinfermieristica e l'ambulanza di Fiorenzuola: i sanitari hanno poi accompagnato la piccola in ambulanza al campo sportivo di Fiorenzuola dove poco dopo è atterrata anche l'eliambulanza. Il 118 ha effettuato le prime medicazioni, ma purtroppo le ustioni sulla schiena, sul collo oltre che gambe e braccia, si sono rivelate gravi ed è stato necessario trasportarla d'urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Maggiore di Parma.