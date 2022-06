Siccità, Massari: "Uniti per tutelare le risorse idriche: rispettate le ordinanze"

"Dobbiamo essere tutti uniti nello sforzo per tutelare le nostre risorse idropotabili, in questo momento di grave emergenza". E' l'appello di Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma che invita i Comuni del territorio ad applicare l'ordinanza per limitare gli sprechi d'acqua per uso non domestico nel periodo estivo, e i cittadini a rispettarla. "Insieme con la Regione dobbiamo accelerare gli investimenti e le infrastrutture strategiche per la corretta gestione della risorsa idrica ma, nell'immediato, occorre che ciascuno faccia la propria parte", ribadisce Massari.

L'ordinanza del Comune di Parma