Siccità, sos per l'Enza: Regione e autorità pronte al maxi piano

"Una strategia comune" per salvare il torrente Enza, a sua volta in crisi idrica negli ultimi anni. È stato svelato oggi a Reggio Emilia il documento d\'intenti per il "Contratto di Fiume Val d'Enza", promosso della Regione (che sull'Enza aveva già istituito un tavolo nel 2017) e dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Comuni e partner istituzionali (il testo verrà illustrato anche alle associazioni interessate). Si procede quindi verso un accordo tra tutti coloro che hanno responsabilità nella gestione e nell'uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell\'ambiente per condividere una serie di obiettivi comuni, di questi tempi, secondo una lista che recita "tutela della risorsa idrica, mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, riqualificazio... degli ambiti fluviali e sviluppo del territorio".

Scatta Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega ad Ambiente e Difesa del suolo: "Vogliamo condividere una visione strategica dell'Enza, a partire dal confronto tra i soggetti coinvolti e dalla sua funzione di straordinaria risorsa naturale, ambientale e territoriale. L'obiettivo è realizzare una gestione del torrente integrando sicurezza idraulica, qualità dell\'ambiente fluviale, qualità e disponibilità della risorsa idrica ai fini di un suo utilizzo efficiente e sostenibile, per farne leva di promozione, valorizzazione e attrattività del territorio". Il collega all'Agricoltura, Alessio Mammi, ricorda in questo quadro i 3,2 milioni di euro ad hoc sbloccati nei giorni scorsi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui si aggiungeranno i 300.000 euro già messi a disposizione dalla Regione per il completamento della progettazione. "È un risultato storico per la Val d'Enza e le province di Parma e Reggio Emilia, e per la produzione del Parmigiano Reggiano", aggiunge Mammi.