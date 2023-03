Sicurezza, chiusa la casa 'verde' di via Trento, il sindaco: "I cittadini ci hanno chiesto di intervenire"

Chiusa la cosiddetta casa verde di via Trento, più volte segnalata dai residenti come luogo di degrado e di abbandono. "La “casa verde” di via Trento è stata chiusa definitivamente - sottolinea il sindaco di Parma Michele Guerra. Nel sopralluogo di qualche giorno fa nel quartiere San Leonardo, i cittadini ci avevano segnalato la sempre più elevata criticità del luogo e chiesto di agire alla svelta per garantire che quell’area tornasse in una situazione di legalità. Lo abbiamo fatto e ringrazio la Polizia Locale per la velocità e l’efficienza del loro intervento"