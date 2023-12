Sicurezza degli insediamenti e mitigazione delle inondazioni costiere: finanziato il progetto Marcus

È stato finanziato il progetto MARCUS (“Mitigation and Adaptation in Resilient Coastal and estUarine integrated unitS”), dedicato allo studio dell’interazione tra la corrente dei fiumi e le onde di mare nella zona estuariale: ricerche che saranno preziose anche per l’approfondimento dei numerosi e diversi processi fisici che, in tempi molto recenti, hanno amplificato gli effetti devastanti delle alluvioni in area costiera in numerose zone della costa emiliano-romagnola e marchigiana.

Il progetto, della durata di 15 mesi e finanziato per un importo di 690mila euro, è coordinato dall’Università Politecnica delle Marche e coinvolge il Politecnico di Bari, l’Università di Catania e l’Università di Parma, per un totale di oltre 20 ricercatrici e ricercatori.

MARCUS è stato finanziato nel bando a cascata emanato dallo spoke VS1 Acqua – Politecnico di Milano, sulla Tematica 1 “Modellizzazione idro-morfodinamica per la sicurezza degli insediamenti estuari e la progettazione di misure di mitigazione delle inondazioni costiere”. Lo spoke VS1 Acqua è all’interno del partenariato esteso RETURN (Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR a changiNg climate), mirato a rafforzare le filiere della ricerca sui rischi ambientali, naturali e antropici a livello nazionale, e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategico europee e globali.

L’unità operativa dell’Università di Parma è guidata da Sandro Longo, docente di Idraulica ambientale e costiera al Dipartimento di Ingegneria e Architettura, e al gruppo di ricerca partecipano anche Luca Chiapponi, Fabio Addona e Nicolò Merli. Il lavoro dell’unità operativa di Parma all’interno di MARCUS sarà di natura eminentemente sperimentale, con attività svolte nel laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche (LI&CI) dell’Università di Parma, nel Laboratorio di Ingegneria Costiera (LIC) del Politecnico di Bari, nel laboratorio dell’Andalusian Inter-University Institute for Earth System Research (IISTA-CEAMA) a Granada, Spagna. MARCUS è il primo progetto con finanziamento PNRR pervenuto a Parma dai bandi a cascata, e si somma agli ingenti finanziamenti PNRR dell’Università di Parma nell’ambito della missione M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa”.