Sicurezza: un corso di autodifesa per le forze dell'ordine

Un corso, aperto esclusivamente alle forze dell'ordine e al personale che si occupa di sicurezza, per fornire un aiuto tecnico e psicologico allo scopo di promuovere la cultura della difesa personale e preparare il personale per intervenire in situazioni delicate. La guardia giurata Giacomo Bruno, istruttore di Krav Maga Police, Jiu Jitsu Israeliano e di Kick Boxing, ha ideato e promosso, presso la casa famiglia Agostino Chieppi di Parma di via Antonio Cocconcelli, un percorso professionale ed attento alle esigenze degli operatori di polizia, quotidianamento a contatto con l'attività di sicurezza in strada. Il progetto - che ha un valore fortemente sociale - ha preso avvio nei mesi scorsi e, appena le norme anticontagio lo consentiranno, riprenderà.

"Il percorso ha un valore sociale - racconta Giacomo Bruno, guardia giurata ed esperto di autodifesa - ed è indirizzato a tutte le forze di polizia: l'obiettivo è preparare gli operatori ad affrontare situazioni con le quali vengono a contatto ogni giorno, durante il proprio lavoro. Ho deciso di mettere a disposizione la mia professionalità ad un prezzo simbolico - 15 euro al mese (Ndr) - per favorire la formazione specifica di chi ha deciso di spendere le proprie energie professionali a favore degli altri e per tutelare la sicurezza di tutti noi".

