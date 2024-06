Meno del 30% dei parmigiani si sente sicuro a camminare di notte

Meno del 30% dei parmigiani si sente sicuro a camminare da solo di notte a Parma. Lo rivela l'indagine Quality of life in European cities", condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell`Istat. Nella nostra città meno del 30% delle persone intervistate si sente sicuro a camminare per strada, da solo di notte. Nelle città italiane infatti si osservano le percentuali più basse di persone che si sentono sicure a camminare da sole di notte nella propria città. Le quote più ridotte (inferiori al 30%) si rilevano a Catania, Milano, Taranto, Genova, Venezia, Parma e Bari.