Parma tra le prime città in Italia per numero di denunce: è al 14esimo posto, all'11esimo per le rapine

Non è una situazione rosea per la nostra città quella che emerge dall'indice di criminalità 2023 stilata dal Sole 24 Ore. Secondo i dati riportati infatti Parma si posiziona al 14esimo posto complessivo in Italia all'interno della classifica che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente (ovvero il 2022) in rapporto alla popolazione residente. L'anno scorso le denunce ogni 100 mila abitanti - è questo il dato che viene preso come riferimento per tutte le città - a Parma sono state 4.225,1.

Le denunce totali sono state quindi più di 19mila, nello specifico 19.049. L'indagine riporta anche le classifiche relative alle varie tipologie di reati. Parma si classifica al quarto posto per quanto riguarda le lesioni dolose e al sesto posto per il reato di associazione a delinquere, all'11esimo posto per le rapine e al 12esimo posto per le violenze sessali. La nostra città, inoltre, è al nono posto per gli omicidi colposi e al 17esimo per i furti e al 15esimo per le estorsioni.

Sicurezza: nel 2022 quasi 8 mila denunce per furto e oltre 60 per violenze sessuali

Analizzando i dati più nel dettagli emerge che nel corso del 2002 ci sono state, per esempio, complessivamente 7.970 denunce per furto, 2.518 denunce per danneggiamenti, 2.135 per truffe informatiche, 2.518 per danneggiamenti, ben 63 per violenze sessuali, 247 per rapine e 249 per spaccio di sostanze stupefacenti, 533 per minacce, 668 per lesioni dolose.