Sicurezza, l'assessore De Vanna: "Parco Ducale: riqualificazione, nuove telecamere e nuovi agenti in arrivo"

"Sosteniamo che la percezione di sicurezza - sottolinea Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità, Sicurezza, Integrazione, Politiche del lavoro del Comune di Parma - possa essere raggiunta attraverso la riqualificazione dello spazio pubblico in generale e il parco Ducale rappresenta un elemento centrale. Abbiamo scelto di consolidare gli investimenti fatti dalla precedente Amministrazione per valorizzare la fortificazione del 500 per consentire un accesso qualificato al giardino della città. Interverremmo per il recupero degli accessi storici, la riqualificazione della fontana del Trianon e per il recupero funzionale del palazzetto Eucherio Sanvitale".