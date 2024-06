Sidel offre a 30 ragazzi tra i 18 e i 23 anni una settimana formativa gratuita

Sidel seleziona 30 giovani della provincia di Parma tra i 18 e i 23 anni per partecipare a una settimana di formazione gratuita che include attività pratiche, workshop interattivi, la progettazione di un prototipo di prodotto centrato su un cliente e l’opportunità di interagire con i dipendenti di Sidel Spa, una realtà che solo a Parma conta oltre mille dipendenti, provenienti da 30 nazioni diverse.

La settimana del Sidel Summer Camp si svolgerà dal 15 al 19 luglio e offre ai 30 giovani selezionati un’esperienza formativa unica, focalizzata sulla crescita personale e professionale.

Per presentare domanda, occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 23 anni, essere residenti nella provincia di Parma e compilare entro venerdì 28 giugno il modulo di iscrizione che si trova a questo indirizzo www.sidel.com/summer-camp.

«Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro dell’industria stessa», dichiara Riccardo Codega, Executive Vice President Go To Market di Sidel. «Offrendo programmi strutturati e mirati, possiamo fornire ai giovani la capacità di lavorare in team, il problem solving e l’orientamento motivazionale necessari per eccellere nei loro campi di interesse. Il Sidel Summer Camp permette ai partecipanti di fare esperienza sul campo, dialogare con professionisti esperti e comprendere le dinamiche di una azienda globale. Attraverso un apprendimento pratico e immersivo, i giovani sono in grado di affrontare situazioni reali, sviluppando una mentalità innovativa e risolutiva».

«Inoltre, la formazione dei giovani promuove una cultura aziendale dinamica e inclusiva -conclude Codega-. Incoraggiando la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle nuove generazioni, le aziende possono beneficiare di nuove idee, prospettive fresche e una forza lavoro energica e motivata. Questa sinergia tra esperienza e innovazione è essenziale per mantenere la competitività e la crescita continua dell’industria».

Sidel, membro del gruppo Tetra Laval, insieme a Tetra Pak e DeLaval, è un fornitore leader di attrezzature e soluzioni di servizi per il confezionamento di bevande, alimenti, prodotti per la cura della casa e della persona in PET, lattina, vetro e altri materiali. Con oltre 40.000 macchine installate in più di 190 paesi, vanta quasi 170 anni di comprovata esperienza, con una forte attenzione alla fabbrica di domani con sistemi avanzati, ingegneria di linea e innovazione. Ha 5.500 dipendenti assunti nel mondo esperti nel fornire soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti e aumentino le prestazioni delle loro linee, prodotti e attività. La sede centrale in Italia è a Parma, dove lavorano oltre 1.000 dipendenti di 31 nazionalità diverse.

Sidel Summer Innovation Camp: porte aperte alle nuove generazioni

15-19 luglio 2024

Programma

Lunedì 15/7 - Benvenuto e Introduzione a Sidel

08:00 - 08:30: Arrivo e Registrazione

08:30 - 09:00: Introduzione alla Sicurezza

09:00 - 09:30: Discorso di benvenuto

09:30 - 10:00: Attività di rompighiaccio e formazione dei gruppi

10:00 - 11:00: Introduzione a Sidel: Storia, Missione e Valori

11:00 - 12:00: Tour del sito di Sidel a Parma

12:00 - 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 - 15:00: Workshop: L’importanza dell’inclusività e dell’intelligenza emotiva

15:00 - 16:00: Attività di team building

16:00 - 17:00: Riflessione e discussione di gruppo

Martedì 16/7 - Innovazione e Sostenibilità

08:30 - 09:00: Arrivo e colazione

09:00 - 10:30: Discorso sull’innovazione nel packaging

10:30 - 12:00: Sessione interattiva: Pratiche sostenibili nell’industria

12:00 - 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 - 15:00: Workshop nel laboratorio Sidel: Esperienza pratica con materiali sostenibili

15:00 - 16:00: Brainstorming di progetti: Innovare per la sostenibilità (Attività di gruppo)

16:00 - 17:00: Presentazione delle idee e feedback

Mercoledì 17/7 - Intelligenza Emotiva e Collaborazione di Team

08:30 - 09:00: Arrivo e colazione

09:00 - 10:30: Workshop: Intelligenza emotiva sul posto di lavoro

10:30 - 12:00: Sessione interattiva: Risoluzione dei conflitti e comunicazione efficace

12:00 - 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 - 15:00: Attività di role-playing per praticare l’intelligenza emotiva

15:00 - 16:00: Sfide di collaborazione di gruppo

16:00 - 17:00: Sessione di riflessione e feedback

Giovedì 18/7 - Centralità del Cliente e Sviluppo del Prodotto

08:30 - 09:00: Arrivo e colazione

09:00 - 10:30: Discorso principale: L’approccio centrato sul cliente

10:30 - 12:00: Workshop: Sviluppare prodotti con le esigenze dei clienti in mente

12:00 - 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 - 15:00: Attività pratica: Progettazione di un prototipo di prodotto centrato sul cliente

15:00 - 16:00: Presentazioni di gruppo e feedback

16:00 - 17:00: Discussione di gruppo sulle esperienze apprese

Venerdì 19/7 - Progetti Finali e Premiazioni

08:30 - 09:00: Arrivo e colazione

09:00 - 11:00: Lavoro di gruppo: Finalizzazione dei prototipi e delle presentazioni

11:00 - 12:00: Presentazione dei progetti di gruppo alla leadership di Sidel

12:00 - 13:00: Pranzo al ristorante aziendale

13:00 - 14:00: Cerimonia di premiazione e certificati di partecipazione

14:00 - 15:00: Riflessione sul campo e opportunità future

15:00 - 17:00: Evento di celebrazione e networking con i dipendenti di Sidel