Sindacato Pensionati Cisl: "Nuovi Cau per assistenza e urgenza"

Il sindacato FNP CISL Parma Piacenza è pronto al cambiamento e all’innovazione della riorganizzazione delle cure primarie e del sistema dell’emergenza urgenza che partirà entro la fine del 2023 (4 punti CAU in tutta la provincia nel 2023 – Parma, Fidenza, Fornovo e Langhirano - più altri 4 nel 2024). I nuovi punti CAU - Centri di Assistenza e Urgenza - per le urgenze più leggere e meno impegnative (codici bianchi e verdi) saranno di supporto ai Pronto Soccorso, purtroppo sempre più in emergenza per carenza di personale, turni massacranti e sovraffollamento. Nel momento del bisogno i cittadini, soprattutto anziani più vulnerabili, dovranno conoscere dove sono localizzati e come funzionano per una presa in carico più tempestiva e appropriata. Una sfida importante per provare a salvare il Sistema Sanitario Pubblico e che proprio per l’alta posta in palio necessita di azioni concrete per sviluppare un modello integrato di assistenza.

In particolare i Piani di riorganizzazione dovranno prevedere:

1) Equipe UCA per assistenza domiciliare sanitaria alle persone che non si possono recare ai CAU

2) Tecnologia diagnostica adeguata negli ambulatori CAU per diagnosi puntuali ed esaurienti

3) Risorse umane rispondenti all’orario H24 di apertura (medici, infermieri, OSS) e formazione continua

4) Centrale telefonica di orientamento

Solo con la verifica continua e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di sviluppo, i CAU potranno diventare un ulteriore elemento di integrazione con tutte le altre innovazioni della sanità territoriale: Case di Comunità, Punti Unici di Accesso per l’integrazione sociosanitaria, nuovi percorsi integrati per le dimissioni difficili, Infermieri di Comunità, telemedicina. In questa fase fondamentale la CISL farà la propria parte nell’informare e nell’orientare tutti gli iscritti e le persone che frequentano le sedi sindacali, a fronte dell’impegno costante delle Aziende sanitarie.