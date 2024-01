Comune di Parma: ecco quanto guadagneranno sindaco e assessori nel 2024

Nel corso del 2024 il sindaco Michele Guerra avrà un'indennità mensile di 11 mila euro, il vicesindaco Lorenzo Lavagetto di 8.200 euro, gli assessori Beatrice Aimi, Caterina Bonetti, Gianluca Borghi, Marco Bosi, Ettore Brianti, Francesco De Vanna, Daria Jacopozzi di 6.624 euro, il presidente del Consiglio comunale Michele Alinovi di 6.624 euro.

Per l'assessora Chiara Vernizzi, che non ha chiesto l'aspettativa come lavoratrice dipendente, l'indennità è dimezzata e corrisponde pertanto a 3.312 euro. Lo stabilisce una determinazione dirigenziale DD-2024-62 del 12 gennaio che dispone gli adeguamenti delle indennità dovute agli amministratori comunali. L’ammontare della spesa prevista per l’anno 2024 ammonta a 907.488 euro, oltre all’Irap per 77 mila euro. L'impegno di spesa previsto quindi è di circa 984 mila e 600 euro.