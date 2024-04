“Parma affollata di turisti a Pasqua, orgoglioso della nostra città”

"Questi giorni di Pasqua hanno visto Parma riempirsi di turisti provenienti da ogni parte d'Italia e da molti paesi esteri. Nonostante le condizioni climatiche avverse, hanno affollato le nostre strade, le nostre piazze, si sono messi in fila per visitare i nostri musei e hanno potuto godere della nostra cucina e delle nostre tradizioni". Così il sindaco di Parma, Michele Guerra, in relazione ai turisti che hanno affollato la nostra città in queste festività pasquali. Nel suo post su Instagram il sindaco continua: "La soddisfazione degli albergatori, con le strutture quasi esaurite, e dei tanti esercenti intervistati in questi giorni dai media locali è la soddisfazione di un intero sistema che lavora ogni giorno per promuovere la bellezza di Parma, cui non dobbiamo mai abituarci e mai dobbiamo dare per scontata. Ha bisogno di noi e del nostro impegno quotidiano. Ogni giorno, come tutte le città, affrontiamo i problemi di questo nostro tempo e discutiamo animatamente delle cose che vorremmo veder cambiare. Non è soltanto giusto, è doveroso. Ma leggere le parole entusiaste dei tanti turisti ci dice che la nostra città ha tanta bellezza da offrire e vive di un lavoro corale che la rende ospitale e amica".