Il Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma ha ospitato il secondo ciak del Docufilm, «Sindrome Pandas: il mio viaggio nell'oscurità», che racconta la storia di Nicole, tredicenne, non diagnosticata per anni e ora dichiarata guarita dalla sindrome neuropsichiatrica post-infettiva Pandas. A fare gli onori di casa il Presidente del Conservatorio, prof. Marco Ferretti, che ha accolto Nicole, la madre Fabridi Lalli, vicepresidente dell'Associazione genitori Pns Pandas Bge, e il regista Andrea Morgillo. Nicole ha seguito la sua prima lezione di violino, strumento di cui si era innamorata a soli sei anni, proprio assistendo a uno spettacolo del Conservatorio di Parma. A guidarla in questa esperienza, ripresa dal regista, è stato il docente prof. Nicola Bignami con l’aiuto della sua allieva Andriana Arama. Il documentario è realizzato in collaborazione con il Parma Calcio.