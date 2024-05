Summer School: dal 3 giugno a Parma e dal 17 giugno a Bath

Prenderà il via lunedì 3 giugno all’Università di Parma la Summer School internazionale Ecological Transformations: ethics and praxis in Environmental Humanities, coordinata dalla docente dell’Università di Parma Gioia Angelettiin collaborazione con la docente della Bath Spa University Samantha Walton nell’ambito del progetto WIDE - Widening International Didactics and Education dell’Università di Parma.

Alla Summer School parteciperanno sei studentesse magistrali dell’Università di Parma e cinque studenti e studentesse della Bath Spa University, selezionati attraverso un bando. Il progetto della scuola nasce infatti per concretizzare, attraverso attività didattiche, la collaborazione tra l’Università di Parma e Bath Spa University nel contesto della rete di Ateneo GALA - Global Academy of Liberal Arts.

La Summer School riguarda l’ambito multidisciplinare e interdisciplinare delle Environmental Humanities, che a Parma è di pertinenza del Laboratorio di Environmental and Social Humanities del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e a Bath del Research Centre for Environmental Humanities.

È prevista una didattica in forma blended, con un periodo di formazione virtuale (attraverso brevi video lezioni registrate, disponibili sulla piattaforma Elly da marzo 2024) e un periodo di formazione in presenza, prima a Parma (dal 3 al 7 giugno 2024) e poi a Bath (dal 17 al 21 giugno 2024).

La didattica in presenza è svolta interamente in lingua inglese, e prevede sia seminari su specifici ambiti disciplinari e temi (teatro e performance, patrimonio culturale, educazione, psicologia, ecologia letteraria, geografia, estetica, etica filosofica, etica giuridica, sociologia, antropologia culturale, filosofia ambientale, ecologia politica, ecologia acustica, estetica ambientale) sia workshop.