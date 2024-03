Sirio, uova di Pasqua al Maggiore per gli auguri delle festività

“Con grande gioia abbiamo il piacere di donare le nostre uova agli ospiti di questo reparto”. Con questo biglietto di accompagnamento la società Sirio, che gestisce il punto ristoro collocato al padiglione 12 dell’Ospedale dei bambini, ha voluto portare un augurio ai pazienti e al personale dell’Ospedale Maggiore. Le uova sono state consegnate alle coordinatrici infermieristiche, alle ostetriche e al personale dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, del padiglione Barbieri e dell’Oncologia medica per essere distribuiti ai pazienti e alle pazienti che possono concedersi un dolce augurio pasquale.

“Crediamo fermamente nel potere del dono inteso come un vero miracolo in una società che oggi fatica sempre di più a sognare. – ha dichiarato Marta Neri, Ufficio Marketing e Comunicazione di Sirio – Per noi ogni donazione è la testimonianza concreta di come sia possibile con un semplice gesto costruire, inventare, progettare e creare felicità inaspettata nella vita degli altri e nella nostra”. Per la società era presente il referente operativo in loco Daniele Valleriani che ha distribuito la grande quantità di uova di cioccolato per i reparti.