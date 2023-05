Sissa Trecasali: due docenti in meno alla scuola primaria

Gli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione e del Merito venerdì 28 aprile hanno formalmente informato la compagine sindacale eletta nel comparto Istruzione che l’Istituto Comprensivo di Sissa Trecasali per il prossimo anno scolastico potrà contare su un totale 24 insegnanti di scuola primaria su “posto “ comune e 5 docenti di sostegno, quest’anno i docenti in organico , esclusi coloro che seguono i ragazzi disabili, erano 26, tant’è che sono state esperite le formali procedure per individuare i due docenti “perdenti posto” che dovranno essere ricollocati. Per tanto non capiamo come a fronte di un decremento dell’organico, formalizzato con il disappunto dell’intera compagine sindacale, si possa attivare una nuova classe a tempo pieno e mantenerla anche negli anni prossimi e come mai il Ministero dell’Istruzione del Merito non lo abbia comunicato alle rappresentanze che sono tenute a saperlo per mandato elettivo, tra cui anche la Gilda degli Insegnanti, ma l’informazione trapela dagli amministratori comunali che sono eletti in un contesto non afferente alla gestione delle scuole. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, a tal fine assicura che già nelle prossime ore verranno esperite tutte le verifiche del caso.