'Smettetela di farci la festa': presentato a Parma il libro di Anarkikka

L’Associazione donne ambientaliste ADA in collaborazione con la Libreria Piccoli Labirinti ha recentemente presentato a Parma “Smettetela di farci la festa. Di discriminazioni in genere” della “illustrautrice” Stefania Spanò, in arte Anarkikka, edizioni People. L' incontro si inserisce nel Calendario di iniziative “Parma contro la violenza sulle donne” con il patrocinio del Comune di Parma, Assessorato alle Pari opportunità, guidato da Caterina Bonetti.

In un'atmosfera di intima attenzione, l'insegnante e libraia Francesca Ciani e Laura Dello Sbarba vicepresidente di ADA hanno preso spunto dalle parole e dalle immagini di Anarkikka per riflettere insieme al pubblico sulle tante forme di violenza, a volte poco visibili, cui le donne possono essere sottoposte.

L'attrice Paola Ferrari ha dato voce con passione alle parole dell'autrice che colpiscono nel segno, tanto quanto le sue immagini che sono più forti di mille discorsi. Al termine, un emozionante fuori programma. Una mano anonima ha recapitato una lettera affinché fosse letta pubblicamente: la testimonianza struggente e autentica di una donna vittima di violenza familiare. Silenzio del pubblico presente e commozione a riprova dell’urgenza di questo tema.

