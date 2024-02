Emergenza smog, Piccinini (M5S): “Lo stop alle auto inquinanti non basta, serve una legge sul clima”

“L’emergenza smog che ormai da più di un mese sta strangolando le nostre città dovrebbe spingere la Regione ad avere il coraggio di mettere in campo misure più stringenti e realmente efficaci per cercare di combattere l’inquinamento. Limitarsi ad emanare lo stop alle auto, che tra l’altro nessuno rispetta vista la mole di traffico che c’è sulle nostre strade e la totale mancanza di controlli, non può e non deve bastare. E il primo passo verso questo cambio di paradigma deve essere proprio l’approvazione di una legge regionale sul clima”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo al dibattito sull’emergenza smog in atto in Emilia-Romagna e, in più generale, in tutta l’area del Bacino Padano. “Come abbiamo ripetuto in più di un’occasione, l’approvazione di una legge sul clima è diventata una priorità assoluta e che non è più possibile rimandare – spiega Silvia Piccinini – Da tempo in Regione è stato depositato un progetto di legge, a mia prima firma, che però è ancora fermo. Per questo oggi ho chiesto di accelerare nominando al più presto un relatore così da avviare l’iter per la sua discussione. Nella lotta ai cambiamenti climatici e all’inquinamento serve individuare obiettivi chiari che vadano al di là di quelli contenuti nel Piano aria che, come i dati di questi giorni dimostrano, non sono assolutamente sufficienti. Parallelamente serve anche fornire ai cittadini informazioni chiare su come comportarsi nei giorni di sforamenti. Gli appelli ad evitare di fare jogging, di abbassare la temperatura dei riscaldamenti domestici o di non portare i bambini al parco che sono stati fatti in questi giorni da parte di medici ed esperti rischiano di non avere la giusta efficacia se non coordinati. È necessario che chi abita nelle zone dove la qualità dell’aria è da bollino rosso sappia esattamente cosa può e cosa non può fare. Oggi su questo tema c’è molta confusione, come dimostra anche l’assoluta mancanza di controlli per quel che riguarda lo stop alla circolazione delle auto più inquinanti. Ecco perché depositerò un’interrogazione proprio per avere un rendiconto dettagliato su quanto si sta facendo visto che è dai primi di gennaio che l’Emilia-Romagna è ricoperta da una cappa di smog e inquinamento” conclude Silvia Piccinini.