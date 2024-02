Smog e inquinamento, Parma nella classifica di Ecosistema urbano

La classifica di Ecosistema urbano 2023 resta pressoché invariata per quanto riguarda i capoluoghi dell'Emilia-Romagna. Rispetto all'anno precedente non ci sono stravolgimenti significativi nella sostenibilità ambientale delle principali città. Ma qualche eccezione c'e': sebbene il podio si confermi capeggiato da Reggio Emilia, Forlì e Rimini, Ravenna cede il testimone di fanalino di coda a Modena, già penultima nella scorsa edizione, che scende di tre posizioni nella classifica nazionale.

In generale, sebbene si veda un complessivo miglioramento in percentuale per ogni città, sei capoluoghi hanno perso posizioni sulla classifica nazionale. Scendendo nel dettaglio dei 19 indicatori che compongono la classifica, spiega Legambiente, i dati sulla qualità dell'aria non sono per niente rassicuranti: scarsa la qualità dell'aria a Cesena, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia nel 2022 in relazione con le linee guida Ue e Oms. Insufficienza invece per Bologna, Forlì e Ravenna. Rimini l'eccezione dentro i parametri della sufficienza.

Inverso, segnala ancora l'associazione ambientalista snocciolando i dati del suo report, il quadro sui rifiuti, che vede sette dei nove capoluoghi con una soglia di raccolta differenziata oltre il 65%, con in testa Ferrara (87,6%), Reggio Emilia (81,9%) e Parma (81,9%). In fondo Bologna (62,6%), dove ancora si attende l'applicazione della Tari, e Modena (61%). Per quanto riguarda la ciclo-pedonalità, Reggio-Emilia si classifica seconda in Italia.