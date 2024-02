Smog, Legambiente: "Moltiplicare le città 30"

La Città 30 fa bene anche alla qualità dell'aria e per questo Legambiente Emilia-Romagna spinge perché anche gli altri Comuni della regione seguano la stessa strada. E Parma sta scegliendo di andare in questa direzione. Pochi giorni fa, l'assessore alla Mobilità Gianluca Borghi, aveva annunciato nuove aree destinate a ridurre la velocità a beneficio dei cittadini: "Abbiamo, ad oggi, 5 chilometri quadrati di Zone 30 che saranno ulteriormente estese per almeno altri 8 chilometri quadrati entro il nostro mandato. Ma a noi pare che ciò che sta accadendo sia dettato dal volere dei cittadini. Andando nei quartieri sono i comitati volontari a manifestare questa richiesta, affinché si possano rendere più vivibili i quartieri e più vivibile la città, ovviamente sapendo che non possiamo e non vogliamo evidentemente limitare ai 30 km/h orari tutta la mobilità della nostra città, come ho già ampiamente detto. Vi saranno però ulteriori Zone 30, in particolare in zone residenziali: si andrà verso questa direzione".

"Ce lo aspettiamo e l'auguriamo, poi ci confronteremo anche con la Regione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con l'intento che l'esempio di Bologna cada anche sulle altre città e magari, perché no, vada anche oltre i confini dell'Emilia-Romagna, sebbene ci sia come abbiamo visto e sentito qualche resistenza da parte del ministero. Noi siamo convinti che sia stata una scelta giusta da portare avanti", afferma Francesco Occhipinti, direttore regionale di Legambiente, in occasione della tappa bolognese dell'iniziativa "Città2030: le città e la sfida del cambiamento", organizzata dall'associazione ambientalista nell'ambito della Clean Cities Campaign.